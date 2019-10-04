Певица Елена Ваенга устроила травлю бабушке-блогеру из Тюмени

Недавно пенсионерка зарегистрировалась в Instagram и начала вести свой блог. Певица написала, что женщина нечестно зарабатывает в интернете. Об этом пишет портал "Тюмень Онлайн". Издание также приводит скрины поста Ваенги.
Божечки, какой добрый, милый, безобидный аккаунт. Добро, пирожки, внуки, а на самом деле это просто бизнес-страница. Меня с детства тошнит от спекуляции человеческими чувствами. И ведь 24 тысячи подписчиков умиляются и от души, искренне пишут бабуле из Тюмени, рекламирующей носочки вязаные, не свои, а аккаунтные,
— написала певица и прикрепила к своему посту фотографию пенсионерки Ольги Ивановны.
За женщину-блогера вступилась ее дочь Ирина Лилло, которая также пользуется популярностью в Instagram. Она записала видео, в котором рассказала о ситуации и попросила подписчиков поддержать ее маму.
Новоиспеченный блогер Ольга Ивановна ответила на критику. Она сделала коллаж с Ваенгой и заявила, что не понимает, чем могла привлечь внимание известной артистки.
«Она ведь не успокоилась одним комментарием. Разместила у себя в аккаунте мое фото и стала такие нелестные слова писать!» — недоумевает пенсионерка.
После разгоревшегося интернет-скандала Елена Ваенга ограничила доступ к своему аккаунту.