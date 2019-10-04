Певица Елена Ваенга устроила травлю бабушке-блогеру из Тюмени

Божечки, какой добрый, милый, безобидный аккаунт. Добро, пирожки, внуки, а на самом деле это просто бизнес-страница. Меня с детства тошнит от спекуляции человеческими чувствами. И ведь 24 тысячи подписчиков умиляются и от души, искренне пишут бабуле из Тюмени, рекламирующей носочки вязаные, не свои, а аккаунтные,