Пт, 4.10.2019
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Певица Елена Ваенга устроила травлю бабушке-блогеру из Тюмени

Елена Ваенга.

ФОТО: Shemetov Maxim / ITAR-TASS

Звезда шансона Елена Ваенга обвинила бабушку-блогера из Тюмени в обмане, сообщает РЕН ТВ.

Недавно пенсионерка зарегистрировалась в Instagram и начала вести свой блог. Певица написала, что женщина нечестно зарабатывает в интернете. Об этом пишет портал "Тюмень Онлайн". Издание также приводит скрины поста Ваенги.

Божечки, какой добрый, милый, безобидный аккаунт. Добро, пирожки, внуки, а на самом деле это просто бизнес-страница. Меня с детства тошнит от спекуляции человеческими чувствами. И ведь 24 тысячи подписчиков умиляются и от души, искренне пишут бабуле из Тюмени, рекламирующей носочки вязаные, не свои, а аккаунтные,

— написала певица и прикрепила к своему посту фотографию пенсионерки Ольги Ивановны.

За женщину-блогера вступилась ее дочь Ирина Лилло, которая также пользуется популярностью в Instagram. Она записала видео, в котором рассказала о ситуации и попросила подписчиков поддержать ее маму.

Новоиспеченный блогер Ольга Ивановна ответила на критику. Она сделала коллаж с Ваенгой и заявила, что не понимает, чем могла привлечь внимание известной артистки.

«Она ведь не успокоилась одним комментарием. Разместила у себя в аккаунте мое фото и стала такие нелестные слова писать!» — недоумевает пенсионерка.

После разгоревшегося интернет-скандала Елена Ваенга ограничила доступ к своему аккаунту.

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