Пьяная горничная набросилась на экипаж теплохода на Валааме

Инцидент произошел 18 августа, однако информация о нем появилась только сейчас. По предварительным данным, пьяная сотрудница теплохода набросилась на членов экипажа и избила одного из них. После этого невменяемую женщину заперли в каюте, где она устроила погром. Тогда четверо мужчин привязали ее к стулу полотенцами и скотчем.