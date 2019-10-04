Татьяна Навка: «Раньше не могла представить, что мой муж будет с усами»

В 2010 году на одном из мероприятий Навка познакомилась с пресс-секретарем президента России, но тогда она и предположить не могла, что тот станет ее верным спутником жизни. «Раньше не могла представить, что мой муж будет с усами», — отметила она.

44-летняя Татьяна не лукавит. При первой встрече импозантный Песков не произвел на нее должного впечатления. «Не была влюблена с первого взгляда. Наоборот, он мне даже не нравился. Совершенно не мой типаж мужчины, но что-то меня зацепило в нем. Мы могли разговаривать без остановки, нам было интересно, как и сегодня. Это главная составляющая наших отношений», — продолжила титулованная спортсменка.

Общие взгляды сблизили Татьяну и Дмитрия. В августе 2014 года у них родилась дочь Надежда, а год спустя пара поженилась, устроив торжество в курортном Сочи. Фигуристка, воспитывающая сегодня двух дочерей, как-то говорила, что мечтает о третьем ребенке. Поэтому неудивительно, что ей часто приписывают беременность. Навка прокомментировала слухи.

«Что касается беременности, то сейчас я не в положении. Но если забеременею, то буду счастлива. Только сверху известно, что нас ждет», — высказалась Татьяна.

А пока фигуристка вплотную занимается ледовыми шоу и, по мнению поклонников, составляет достойную конкуренцию Яне Рудковской, которая тоже работает над подобными проектами. Недавно Яна довольно резко высказалась о том, что постановки ее мужа Евгения Плющенко и Навки состоятся в один день.