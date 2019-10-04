Юрий Лоза прокомментировал задержание Бочкаревой с наркотиками

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал Пятому каналу инцидент с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой, у которой якобы нашли наркотические средства, пишет Ria.ru.
Ну, нашли наркотики… Но она же человек, правильно? У любого человека что-то могут найти. Нашли у нее и что?
— заявил Лоза.
Он отметил, что наркотики считает злом: из-за запрещенных веществ не стало двух его племянников. По его словам, наркотические средства должны применяться только в медицинских целях.
На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о задержании актрисы Бочкаревой. Cadillac артистки остановили сотрудники ДПС, обратившие внимание на ее странное поведение, и решили провести личный досмотр.
В результате у звезды сериала «Счастливы вместе» при себе нашли пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов.