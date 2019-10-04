Пт, 4.10.2019
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Юрий Лоза прокомментировал задержание Бочкаревой с наркотиками

Юрий Лоза.

ФОТО: Sharifulin Valery / ITAR-TASS

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал Пятому каналу инцидент с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой, у которой якобы нашли наркотические средства, пишет Ria.ru.

Ну, нашли наркотики… Но она же человек, правильно? У любого человека что-то могут найти. Нашли у нее и что? 

— заявил Лоза.

Он отметил, что наркотики считает злом: из-за запрещенных веществ не стало двух его племянников. По его словам, наркотические средства должны применяться только в медицинских целях.

Наталья Бочкарева.

ФОТО: Sysoyev Grigory / COVI

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о задержании актрисы Бочкаревой. Cadillac артистки остановили сотрудники ДПС, обратившие внимание на ее странное поведение, и решили провести личный досмотр.

В результате у звезды сериала «Счастливы вместе» при себе нашли пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов.

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