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Шоу блогера Анастасии Ивлеевой получило премию ТЭФИ

Анастасия Ивлеева.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Проект блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой AGENTSHOW получил премию ТЭФИ в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма», о чем объявила телеведущая Лера Кудрявцева, сообщает Ria.ru.

На торжественную церемонию Анастасия не приехала, награду забрали члены ее команды.

Блогеру удалось обогнать такие шоу, как «Секрет на миллион» (НТВ) и «Сегодня вечером» (Первый канал).

Анастасия Ивлеева запустила свое развлекательное шоу на YouTube в 2018 году.

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена Фондом «Академия Российского телевидения» 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором ТЭФИ является комитет индустриальных телевизионных премий.

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