Фотограф нашла заброшенный дом в лесу, зашла внутрь и потеряла дар речи от увиденного
Лесли Дэвид, фотограф, любит приключения и ей в этом плане повезло — жизнь преподносит много сюрпризов.
Особенно большой интерес у Лесли вызывают заброшенные здания — их она в основном и ищет в своей родной провинции Онтарио, Канада. Иногда их содержимое фотограф публикует на своей странице в Instagram. Однажды Лесли нашла полуразрушенный дом, покрытый зарослями со сломанной крышей. Она и подумать не могла, что там кто-то есть.
Внутри она обнаружила пожилого человека по имени Лоуренс.
Ему тяжело передвигаться, поэтому он проводит там большую часть времени. В одиночестве,
— рассказала Лесли на сайте Freaktography.
У него отсутствует правый глаз, и катаракта поражает левый. Даже после того, как он заметил незнакомца, по сути вторгающегося в его частную жизнь, он оставался милым и добрым. Она даже разрешил мне сделать его снимок, которым я всегда буду дорожить,
— продолжает она.
Лесли поблагодарила Лоуренса за гостеприимство и пообещала навестить его снова.
Несколько дней спустя Лесли вернулась с едой и водой. Она провела с ним три часа, болтала, смеялась и говорила о жизни.
Он действительно самый добрый человек в мире. Мое сердце растаяло. Я надеюсь, что в конце лета мне удастся очистить его дом от мусора и других вещей, чтобы он мог вернуть часть дома, в котором он когда-то был,
— добавила она.
Тот первый ужин ознаменовал начало прекрасной дружбы. Она сказала, что Лоуренс был настолько изолирован, что ему потребовалось четыре дня, чтобы получить медицинскую помощь после инсульта.
Лесли обратилась за помощью к местной компании — они сумели привести его дом в порядок.
Она также знала, что Лоуренсу осталось не так долго жить, и хотела, чтобы его последние дни были наполнен радостью и любовью.
Он сообщил мне о своих похоронах и попросил быть там. Я сказала ему, что у меня не будет другого выхода. Он поделился со мной чем-то, что навсегда останется со мной. Он сказал, что день, когда я появилась, был лучшим днем в его жизни ... Это редкая возможность, и я рада, что приняла вызов,
— объяснила она.
Лесли была постоянным гостем в доме Лоуренса и даже брала его с собой на церковный пикник.
Он объяснил мне, что травмы начались в 2000 году, когда бык сломал бедро. Он рассказал мне о болезни своих братьев и о том, как они потеряли связь.
Прошли месяцы, здоровье Лоуренса ухудшилось. Лесли помогла старику найти дом престарелых, где он мог бы провести свой последние дни наилучшим образом.
Лесли навещает своего особенного друга вместе со своей собакой, которая уже стала долгожданным гостем для Лоуренса.
Лоуренс любит свой новый дом, он в безопасности и счастлив вокруг других людей.
Как же мне повезло, что мне выпала возможность стать частью жизни такого замечательного человека!