Фотограф нашла заброшенный дом в лесу, зашла внутрь и потеряла дар речи от увиденного

Особенно большой интерес у Лесли вызывают заброшенные здания — их она в основном и ищет в своей родной провинции Онтарио, Канада. Иногда их содержимое фотограф публикует на своей странице в Instagram. Однажды Лесли нашла полуразрушенный дом, покрытый зарослями со сломанной крышей. Она и подумать не могла, что там кто-то есть.

Внутри она обнаружила пожилого человека по имени Лоуренс.

Ему тяжело передвигаться, поэтому он проводит там большую часть времени. В одиночестве,

— рассказала Лесли на сайте Freaktography.

ФОТО: Instagram|LeslieDavid

У него отсутствует правый глаз, и катаракта поражает левый. Даже после того, как он заметил незнакомца, по сути вторгающегося в его частную жизнь, он оставался милым и добрым. Она даже разрешил мне сделать его снимок, которым я всегда буду дорожить,

— продолжает она.

Лесли поблагодарила Лоуренса за гостеприимство и пообещала навестить его снова.

ФОТО: Instagram|LeslieDavid

Несколько дней спустя Лесли вернулась с едой и водой. Она провела с ним три часа, болтала, смеялась и говорила о жизни.

Он действительно самый добрый человек в мире. Мое сердце растаяло. Я надеюсь, что в конце лета мне удастся очистить его дом от мусора и других вещей, чтобы он мог вернуть часть дома, в котором он когда-то был,

— добавила она.

ФОТО: Instagram|LeslieDavid

Тот первый ужин ознаменовал начало прекрасной дружбы. Она сказала, что Лоуренс был настолько изолирован, что ему потребовалось четыре дня, чтобы получить медицинскую помощь после инсульта.

ФОТО: Instagram|LeslieDavid

Лесли обратилась за помощью к местной компании — они сумели привести его дом в порядок.

Она также знала, что Лоуренсу осталось не так долго жить, и хотела, чтобы его последние дни были наполнен радостью и любовью.

Он сообщил мне о своих похоронах и попросил быть там. Я сказала ему, что у меня не будет другого выхода. Он поделился со мной чем-то, что навсегда останется со мной. Он сказал, что день, когда я появилась, был лучшим днем в его жизни ... Это редкая возможность, и я рада, что приняла вызов,

— объяснила она.

Лесли была постоянным гостем в доме Лоуренса и даже брала его с собой на церковный пикник.

Он объяснил мне, что травмы начались в 2000 году, когда бык сломал бедро. Он рассказал мне о болезни своих братьев и о том, как они потеряли связь.

Прошли месяцы, здоровье Лоуренса ухудшилось. Лесли помогла старику найти дом престарелых, где он мог бы провести свой последние дни наилучшим образом.

ФОТО: Instagram|LeslieDavid

Лесли навещает своего особенного друга вместе со своей собакой, которая уже стала долгожданным гостем для Лоуренса.

ФОТО: Instagram|LeslieDavid

Лоуренс любит свой новый дом, он в безопасности и счастлив вокруг других людей.