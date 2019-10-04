Будущие инженеры! Дети из Афганистана и Шри-Ланки свободно говорят по-эстонски и обожают новый дом

Мальчик из Шри-Ланки сказал, что сразу же здесь пошел в эстонскую школу и первые две недели у него не было друзей и с ним никто не общался, но уже через две недели нашлись друзья. Мать этого мальчика сказала, что она хотела работать в Эстонии, именно с этой целью сюда их вся семья и приехала.

В одной центральной таллиннской школе учатся дети 20 разных национальностей, как видно на карте в библиотеке, есть ученики из США и России тоже.

В эстонскую школу не так просто попасть приезжим детям, некоторые из них ходят на собеседования в несколько учебных заведений и не везде их соглашаются брать. Если у ребенка нет вида на жительство в Эстонии, то ходить здесь в школу он не может.

С родителями детей из Шри-Ланки и Афганистана учительница общается в основном по-английски, но родители тоже мотивированы и учат эстонский. Некоторые из них приезжают сюда для работы в сфере ИТ или для учебы.