Пт, 4.10.2019
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Будущие инженеры! Дети из Афганистана и Шри-Ланки свободно говорят по-эстонски и обожают новый дом
ВИДЕО!

ФОТО: Kuvatõmmis TV3

Ведущая эстонской программы Duubel на TV3 провела одни чудесный осенний день в школе с детьми из таких далеких стран, которые уже несколько лет живут в Эстонии и свободно говорят по-эстонски, пишет Uudised.tv3.ee.

Мальчик из Шри-Ланки сказал, что сразу же здесь пошел в эстонскую школу и первые две недели у него не было друзей и с ним никто не общался, но уже через две недели нашлись друзья. Мать этого мальчика сказала, что она хотела работать в Эстонии, именно с этой целью сюда их вся семья и приехала. 

В одной центральной таллиннской школе учатся дети 20 разных национальностей, как видно на карте в библиотеке, есть ученики из США и России тоже. 

В эстонскую школу не так просто попасть приезжим детям, некоторые из них ходят на собеседования в несколько учебных заведений и не везде их соглашаются брать. Если у ребенка нет вида на жительство в Эстонии, то ходить здесь в школу он не может. 

С родителями детей из Шри-Ланки и Афганистана учительница общается в основном по-английски, но родители тоже мотивированы и учат эстонский. Некоторые из них приезжают сюда для работы в сфере ИТ или для учебы. 

О чем мечтают дети? Смотрите видео TV3 ниже!

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