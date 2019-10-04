Пт, 4.10.2019
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  • Видео: жительница Латвии купается в холодной воде совсем нагишом и кричит

Видео: жительница Латвии купается в холодной воде совсем нагишом и кричит

ФОТО: Кадр из видео

"Я иду в воду, даже если зима", - раскрыла источник своей жизнерадостности и энергии эксперт в области моды и стиля Жанна Дубска в реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" ("Slavenības. Bez filtra") на телеканале STV, пишет Rus.TVNET.lv.

К тому же, водные процедуры Дубска предпочитает, в чем мать родила - без купальника! 

"Я в купальнике не иду! Я иду голышом. Если уж знаменитости без фильтра, то и я без фильтра, и теперь все увидят, как я заряжаюсь энергиями", - призналась она.

Как выяснилось, во время охлаждающего купания в реке Амата, стилист освобождает свою внутреннюю энергию еще и громким криком.

«Крик тоже дает энергию. И это смелость, это очищение голоса, когда выпускаешь все из себя. В городе мало, где ты можешь так "выкричаться"», - поделилась советом Дубска о том, как получить новое дыхание.

Подробнее о купании и криках Жанны Дубской смотрите в видеосюжете!

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