Девчонки пищат от восторга: смотрите, какие красавцы буду вести эстонский отбор на «Евровидение-2020»

Вести конкурс в этом году впервые будут Карл-Эрик Таукар и Тынис Нийнеметс. Финал Eesti Laul в этом году пройдет 29 февраля в Таллинне, а полуфиналы 13 и 15 февраля состоятся в Тарту.

Песни на конкурс можно представить как на эстонском, так и на любом другом языке до 6 ноября, в этом году произошли изменения, согласно которым на рассмотрение членам жюри нужно представить не отрывок песни, а уже полностью готовое произведение.