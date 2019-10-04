Пять главных изменщиков среди знаков Зодиака: вы уже догадались, о ком идет речь?

1. Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги – строгие, трудолюбивые и амбициозные личности. Очень часто под своим же собственным давлением они работают до потери пульса. В некоторых случаях это давление может подтолкнуть их к чему-то аморальному, например, к измене, пишет Cluber.com.ua.

2. Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи привыкли мыслить рационально. Они не особо разбираются в эмоциях и поэтому не смогут понять эмоциональную составляющую измены. Водолей может увидеть возможность получить максимум физического наслаждения и особо не подумать о последствиях, что странно для человека, который всегда мыслит рационально.

3. Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы – любители драмы. Им хочется, чтобы отношения всегда были насыщенными и захватывающими, прямо как в кино. Тем не менее, со временем любые отношения теряет свою новизну, и это пугает представителей этого знака Зодиака. Рыбы могут своими же руками разрушить отношения, изменив своему партнеру.

4. Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы – невероятно страстные личности. Очень часто их чувства берут над ними верх. Они очень верные, но ровно до тех пор, пока их не предадут. Как только представитель этого знака поймет, что его преданность и доверие предали, то без проблем отплатит своему партнеру той же монетой.

5. Рак (21 июня – 22 июля)