Поклонников Леонтьева поразило его детское фото

Подписчики певца с удивлением отметили, что в детском возрасте у него были совершенно прямые волосы. За сутки пост набрал около 12 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Многие из поклонников певца поддержали его настроение и тоже задумались о прошедших годах, в то время как другие выразили своё восхищение и отметили "упрямый и целеустремлённый" взгляд маленького кумира.