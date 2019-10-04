Пт, 4.10.2019
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Поклонников Леонтьева поразило его детское фото

Валерий Леонтьев.

ФОТО: Ruslan Krivobok / RIA Novosti

Поклонники певца с удивлением отметили, что в детском возрасте у него были совершенно прямые волосы.

Народный артист РФ Валерий Леонтьев удивил своих поклонников, опубликовав в Instagram архивное фото. 

В аккаунте певца появился коллаж, на котором рядом со взрослым артистом стоит маленький мальчик. Леонтьев предался ностальгии, задумавшись об ушедшем времени.

— Чёрт! Как же быстро, — написал он в посте.

Подписчики певца с удивлением отметили, что в детском возрасте у него были совершенно прямые волосы. За сутки пост набрал около 12 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Многие из поклонников певца поддержали его настроение и тоже задумались о прошедших годах, в то время как другие выразили своё восхищение и отметили "упрямый и целеустремлённый" взгляд маленького кумира.

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