И больше не позорьтесь! Почему корабли ходят, а не плавают?

Предрассудки? А только ли они?

Кто-то скажет, что подобная формулировка связана с уважением к водной стихии, которая испокон века обожествлялась, которой люди откровенно побаивались. Из уважения к морю и его божествам, а может быть, с целью успокоить себя и утешить близких, принято было говорить «ушел в море». Не уплыл, рискуя утонуть, а именно ушел, как по земле. А значит, скорое возвращение будет гарантировано.

Корабль в городе ФОТО: Rico Ködder / PantherMedia / Rico Ködder

Возможно, речь здесь идет даже об уважении к самому судну. Стоит вспомнить, что в английском языке корабль – это одушевленный предмет, единственное фактическое исключение в своем роде. А все потому, что англичане – признанные мореплаватели, которые за счет мощи своего флота смогли колонизировать полмира. Плавать может бревно или какой-нибудь мусор, мелкая рыбешка в пучине, а корабль, который становится домом для матросов на годы вперед, который обладает для них собственной душой и своим особым характером, может только идти. Но предрассудки – это одно, а что до хода корабля – тут есть и другое, вполне логичное, даже техническое объяснение.

Также моряки утверждают, что плавать – значит перемещаться в толще воды. А идти – значит, передвигаться по ее поверхности. Отсюда идет закономерная формулировка, что корабль – ходит. Исходя из этой трактовки, говорить о том, что судно плывет – как минимум, дурной знак.

Коралловый риф ФОТО: Jolanta Wójcicka / PantherMedia / Jolanta Wójcicka

Еще одна версия говорит о том, что плыть – значит передвигаться по воде неуправляемо, как это делает различный мусор. Ветки и бревна – плывут. А пароходы и корабли – ходят: в загранку, против ветра или по нему, в любом направлении, но с четко заданной целью.