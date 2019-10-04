Пт, 4.10.2019
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  • Красотка из Нарвы раскрыла секрет победы в конкурсе «Мисс Ида-Вирумаа» и позвонила маме в прямом эфире

Красотка из Нарвы раскрыла секрет победы в конкурсе «Мисс Ида-Вирумаа» и позвонила маме в прямом эфире
ВИДЕО!

В сентябре портал Limon.ee провел в городе Нарва конкурс красоты «Мисс Ида-Вирумаа 2019» и победила в нем Екатерина Байкова. Сегодня девушка у нас в гостях и рассказывает Эдгару Гергелю и зрителям секрет победы в нем. 

Больше всего красотку поддерживала ее мама, волновалась и очень мечтала, чтобы дочь победила. И вот, наконец-то, заслуженная победа оказалась в руках этой семьи. Мы попросили Екатериану позвонить своей маме в прямом эфире шоу Limon LIVE и поблагодарить за поддержку. 

А мы вручим Екатерине роскошные подарки - дорогостоящее украшение из коллекции Silvia от Grenardi, букет цветов от флористов Liille ateljee Раисы Ивановой и Екатерины Карауловой и ленточку победительницы. 

Победительница конкурса Мисс Ида-Вирумаа Екатерина Байкова

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В этом выпуске мы поговорим не только о красоте, но и о культурном досуге в городе Нарва, в очередной раз о песне рэпера Nublu про этот город.

Скорее смотрите видео! 

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