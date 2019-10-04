Пт, 4.10.2019
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  • В чем же секрет... На рынке в Хорватии нашли 20-летнюю продавщицу, мимо которой не может пройти ни один мужчина

В чем же секрет... На рынке в Хорватии нашли 20-летнюю продавщицу, мимо которой не может пройти ни один мужчина
ФОТО!

И в чем же все-таки секрет высоких продаж 20-летней Кристины Пенавы, которая продает по 300 килограммов мандаринов каждый день...

В небольшом хорватском городке Бестхове, есть своя знаменитость, уже прославившаяся под именем Памела Мандаринсон - 20-летняя Кристина Пенава, которая обладает действительно выдающимися формами.

Каждое утро девушка выходит на работу и радует глаз местным жителям, заодно делая отличные кассы...

К слову, прославиться девушка успела и в социальных сетях. В Instagram за жизнью продавщицы следит более 32 000 человек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by 🔱 KRISTINA 🔱 (@lareina1134) on

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