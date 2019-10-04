В чем же секрет... На рынке в Хорватии нашли 20-летнюю продавщицу, мимо которой не может пройти ни один мужчина
И в чем же все-таки секрет высоких продаж 20-летней Кристины Пенавы, которая продает по 300 килограммов мандаринов каждый день...
В небольшом хорватском городке Бестхове, есть своя знаменитость, уже прославившаяся под именем Памела Мандаринсон - 20-летняя Кристина Пенава, которая обладает действительно выдающимися формами.
Каждое утро девушка выходит на работу и радует глаз местным жителям, заодно делая отличные кассы...
К слову, прославиться девушка успела и в социальных сетях. В Instagram за жизнью продавщицы следит более 32 000 человек.