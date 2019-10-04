В Эстонии у Сергея Зверева появился конкурент: таллиннский дизайнер показал шокирующий клип на русскую песню

Это песня о самопознании. Наверное, у каждого в жизни был момент, когда хотелось всё поменять. Уйти, все бросить, начать сначала. Когда продолжать жить по-старому уже не было ни сил, ни желания. Момент четкого осознания того, что пора перестать соответствовать чужим идеям и начать играть по своим правилам. Разобраться в себе, понять чего ты хочешь, кого ты хочешь, кого - нет и быть в этом предельно честным как с самим собой, так и с окружающими.