50-летнюю Бондарчук поздравляют с беременностью

Бондарчук решила поделиться переживаниями с поклонниками. Как оказалось, она очень плохо спит вот уже две ночи подряд: ей снятся кошмары.

Сегодня можно волшебный сон!

– подписала она снимок в Instagram.

Многие пользователи обратили внимание на немного выпирающий живот Бондарчук. Некоторые решили, что 50-летняя модель снова беременна. "Вас можно поздравить?" – мягко интересуется подписчик. Этот вопрос ведущая оставила без ответа.

"Беременная! Ура!" – радуется один из комментаторов. "Наконец-то будет новый ребеночек, поздравляю, вы заслужили!" – обратился к Бондарчук другой.

Были и те, кто начала давать советы 50-летней модели, чтобы та наконец начала хорошо спать. "Нужно комнату проветрить", – считает пользователь. "Батюшки говорят, надо перекрестить кровать, четыре угла комнаты, потолок перед сном", – уверенно заявляет второй.