Какая красота! В Таллинне с размахом открылся новый сезон клуба TAFF

Джони Митчелл - канадская певица и автор песен, «одна из самых важных исполнительниц рок-эры» (так она была названа в 2002 году в решении о присуждении премии «Грэмми» за жизненные достижения).

Первым бестселлером в исполнении собственно Митчелл была оригинальная песня на тему необходимости сохранения окружающей среды, «Big Yellow Taxi» (1970). Впоследствии её исполнял Боб Дилан и многие другие музыканты, а Джанет Джексон в 1997 году переработала для своего хип-хоп-сингла «Got 'Til It’s Gone».