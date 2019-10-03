У Натальи Бочкаревой парализовало половину лица после скандала с наркотиками

На днях звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева попала в неприятную ситуацию. В Сети распространилось видео, на котором 39-летнюю актрису, находящуюся за рулем собственного белого кадиллака, остановили сотрудники правоохранительных органов. Те обратили внимание, что женщина ведет себя странно, и предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования на наличие алкоголя и психотропных веществ в крови. Знаменитость отказалась.

На ролике женщина называет себя Натальей Бочкаревой и признается, что у нее при себе имеется свернутая в трубочку купюра, которая спрятана, и мешочек, в котором остатки вот этого средства — наркотического. Позже артистка отказалась признать, что в кадре именно она.

Судя по всему, именно разгоревшийся скандал негативно отразился на здоровье звезды. Из-за проблем и плохого самочувствия она не смогла появиться на съемках, а сейчас не в состоянии даже выйти из дома.

Мы общаемся, я поддерживаю ее во всей этой истории. Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица. Надеюсь, все обойдется, и она поправится,

— рассказал друг актрисы, музыкант Андрей Ковалев.

Сама Бочкарева не комментирует проблемы со здоровьем. После скандала она не выходит в свет и все время проводит дома с близкими. Актриса воспитывает двоих детей и всегда старается во всем быть для них примером.

Напомним, что Наталья не стала игнорировать обвинения в свой адрес и сразу заявила, что никогда не принимала запрещенные вещества, а на видео запечатлена посторонняя женщина. Однако сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что задержали именно звезду сериала «Счастливы вместе». «Все, кто причастен к этому, будет наказан. Кто-то пытается испортить мою репутацию. Мы обязательно найдем этих людей и привлечем их к ответственности. Надеюсь, вы не будете верить всему, что пишут», — ранее делилась эмоциями Бочкарева.