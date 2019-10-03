Почему отель в центре Пхеньяна называют «отелем смерти» и «самым страшным зданием в мире»

В 1987 году в столице Северной Кореи, Пхеньяне, началось строительство нового грандиозного отеля. Сверхвысокий небоскреб в форме пирамиды должен был достигать более 300 метров в высоту — больше, чем Эйфелева башня, содержать по меньшей мере три тысячи комнат и пять роскошных ресторанов с панорамными видами на город.

Пропагандистские плакаты времен Холодной войны

Отель Ryugyong – назван в честь одного из прозвищ Пхеньяна, «столицы ив» – должен был открыться через два года после начала строительства, пишет CNN. Однако строительство остановилось, и начиная с 1992 года бетонный каркас в течение долгих 16 лет гостиницы стоял над городом, словно огромный монстр, получив прозвище «Отель смерти».

Сейчас отель Ryugyong до сих пор не открыт и является самым высоким незаселенным зданием в мире.

Произведение Холодной войны

Бетонный монстр, известный как «Отель смерти», появился на свет в результате соперничества времен Холодной войны между поддерживаемой США Южной Кореей и поддерживаемой СССР Северной Кореей.

В 1986 году, за год до начала строительства гостиницы Ryugyong, Южная Корея возвела самый высокий на тот момент отель в мире — Вестин Стэмфорд в Сингапуре. Столица Южной Кореи, Сеул, вдобавок готовилась провести Олимпийские игры летом 1988-го.

Учитывая такие успехи идеологического соперника Пхеньян организовал в 1989 году Всемирный фестиваль молодежи и студенчества — своеобразную социалистическую версию Олимпийских игр, и решил соорудить к его началу самый высокий отель в мире, отобрав таким образом рекорд у Южной Кореи.

Отель Ryugyong в Пхеньяне. ФОТО: Greg Baker/AP

Однако сделать это не удалось. Из-за инженерных проблем постройку не успели вовремя закончить. Дело ухудшало финансовое положение — на то время правительство уже потратило миллионы на событие, построило новый аэропорт, расширило аэропорт Пхеньяна и проложило новые дороги, что было существенной нагрузкой для слабой экономики государства.

А когда в 1991 году распался Советский Союз, это лишило Северную Корею так нужной ей помощи и инвестиций. Стране грозил экономический кризис. В 1992 году постройку гостиницы Ryugyong остановили. Заброшенный строительный кран долгие 16 лет ржавел над сооружением.

Строение Ryugyong'а

Ryugyong имеет целую коллекцию отрицательных отзывов от экспертов. Так, архитектурный критик Ева Гегберг в материале издания The Daily Telegraph назвала Ryugyong самым страшным зданием в мире, а издание Esquire2008 года окрестило наиболее отвратительным зданием в истории человечества. Но не смотря на все это, отель поражает своей масштабностью.

Так, высота здания составляет 330 метров, а внутренняя площадь 360 тысяч квадратных метров. Отель состоит из трех крыльев, каждое наклонено под углом 75 градусов. Они объединяются в один конус, предназначенный для ресторанов и смотровых площадок.