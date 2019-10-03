Почему отель в центре Пхеньяна называют «отелем смерти» и «самым страшным зданием в мире»

Отель Ryugyong начали строить еще во времена Холодной войны, однако он до сих пор не работает, рассказывает ТСН.ua.
В 1987 году в столице Северной Кореи, Пхеньяне, началось строительство нового грандиозного отеля. Сверхвысокий небоскреб в форме пирамиды должен был достигать более 300 метров в высоту — больше, чем Эйфелева башня, содержать по меньшей мере три тысячи комнат и пять роскошных ресторанов с панорамными видами на город.
Пропагандистские плакаты времен Холодной войны
Отель Ryugyong – назван в честь одного из прозвищ Пхеньяна, «столицы ив» – должен был открыться через два года после начала строительства, пишет CNN. Однако строительство остановилось, и начиная с 1992 года бетонный каркас в течение долгих 16 лет гостиницы стоял над городом, словно огромный монстр, получив прозвище «Отель смерти».
Сейчас отель Ryugyong до сих пор не открыт и является самым высоким незаселенным зданием в мире.
Произведение Холодной войны
Бетонный монстр, известный как «Отель смерти», появился на свет в результате соперничества времен Холодной войны между поддерживаемой США Южной Кореей и поддерживаемой СССР Северной Кореей.
В 1986 году, за год до начала строительства гостиницы Ryugyong, Южная Корея возвела самый высокий на тот момент отель в мире — Вестин Стэмфорд в Сингапуре. Столица Южной Кореи, Сеул, вдобавок готовилась провести Олимпийские игры летом 1988-го.
Учитывая такие успехи идеологического соперника Пхеньян организовал в 1989 году Всемирный фестиваль молодежи и студенчества — своеобразную социалистическую версию Олимпийских игр, и решил соорудить к его началу самый высокий отель в мире, отобрав таким образом рекорд у Южной Кореи.
Однако сделать это не удалось. Из-за инженерных проблем постройку не успели вовремя закончить. Дело ухудшало финансовое положение — на то время правительство уже потратило миллионы на событие, построило новый аэропорт, расширило аэропорт Пхеньяна и проложило новые дороги, что было существенной нагрузкой для слабой экономики государства.
А когда в 1991 году распался Советский Союз, это лишило Северную Корею так нужной ей помощи и инвестиций. Стране грозил экономический кризис. В 1992 году постройку гостиницы Ryugyong остановили. Заброшенный строительный кран долгие 16 лет ржавел над сооружением.
Строение Ryugyong'а
Ryugyong имеет целую коллекцию отрицательных отзывов от экспертов. Так, архитектурный критик Ева Гегберг в материале издания The Daily Telegraph назвала Ryugyong самым страшным зданием в мире, а издание Esquire2008 года окрестило наиболее отвратительным зданием в истории человечества. Но не смотря на все это, отель поражает своей масштабностью.
Так, высота здания составляет 330 метров, а внутренняя площадь 360 тысяч квадратных метров. Отель состоит из трех крыльев, каждое наклонено под углом 75 градусов. Они объединяются в один конус, предназначенный для ресторанов и смотровых площадок.
Что же до интересной пирамидальной формы, то она является необходимой для нормального функционирования здания. Отель смерти, в отличие от большинства отелей, создан из бетона, а не стали, а следовательно, верхние этажи должны были быть легче нижних.
«На сооружение не было новейших материалов для строительства, поэтому отель построили полностью из бетона. Таким образом нельзя свести стройную башню, ведь в здании должна быть массивная база и конический верх», — отметил в комментарии CNN Кальвин Чуа, сингапурский архитектор, что исследовал урбанизм Пхеньяна.
По его словам, в 90-х годах прошлого века из бетона сооружались почти все здания в Северной Корее, и именно торговля бетоном была хорошо налаженной между коммунистическими государствами.
Однако внешнему виду отеля может быть и еще одно объяснение. Чуа ранее работал в Северной Корее с местными архитекторами и считает, что, возможно, на самом деле Ryugyong должен иметь вид не пирамиды, а горы. Последние имеют особое символическое значение в стране.
Так, в официальной биографии Ким Чен Ира, покойного отца нынешнего правителя Ким Чен Ына, указано, что он родился в тайном военном лагере на горе Паекту, самой высокой на Корейском полуострове. Она также изображена на гербе Северной Кореи.
Вторая жизнь
Ryugyong начали достраивать в 2008 году. Тогда в рамках сделки с Orascom, египетским конгломератами, который заключил контракт на строительство 3G сетей в Северной Корее, было установлено стеклянные и металлические панели на жуткую бетонную постройку, а ржавый кран убрали.
В 2012 году даже появились слухи о том, что отель таки откроется. Так, немецкая группа Kempinski в конце года сообщила, что откроет гостиницу под своим руководством до середины 2013 года. Однако несколько месяцев спустя группа отозвала свое заявление и отметила, что выйти на рынок пока невозможно.
Окружает отель также и ряд слухов о том, что он неправильно построен, из-за чего теоретически может обвалиться. Опасения усилились после того, как 2014 года в Пхеньяне обрушился 23-этажный дом за то, что был неправильно возведен. Однако Кальвин Чуа считает, что в случае с отелем Ryugyong проблемы, вероятно, скрываются внутри.