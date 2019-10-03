Оксана Воеводина требует баснословные алименты от экс-короля Малайзии

Недавно 27-летняя Оксана Воеводина дала первый официальный комментарий о расставании с экс-королем Малайзии. Модель призналась, что высокопоставленный избранник бросил ее еще на четвертом месяце беременности, и говорила, что мечтает только об одном — чтобы Мухаммад V подарил ребенку отцовскую заботу.

Однако вчера появились новые подробности этой драматичной истории. Говорят, что Оксана не была столь бескорыстна и обратились к члену монаршей семьи с требованием о ежемесячных выплатах в размере 28 тысяч евро и люксовых апартаментов в Лондоне и Москве. Причем стоимость квартиры в российской столице составляет 1,3 миллиона евро, а дом в британской — 9 миллионов.

По сообщениям инсайдеров, во дворце крайне удивились заявлению, Мухаммад V же был в ярости. Ранее экс-правитель уже дарил возлюбленной кольцо за 223 тысячи евро и роскошное авто за 126 тысяч, но оплачивать разорительные алименты отказался. «Она думает, я кто? Билл Гейтс?» — негодовал мужчина.

Ко всему прочему бывший король и вовсе сомневается в своем родстве с маленьким Леоном. Хотя сама модель уверяет, что мальчик растет копией отца и согласилась на генетическую экспертизу. По словам инсайдеров, многие возмущены завышенными требованиями Воеводиной, ведь ребенку всего четыре месяца. «Ее сын поступает в престижный университет в следующем году?» — с сарказмом интересовались источники.

Бывший король Малайзии Мухаммад V. ФОТО: Edgar Su / REUTERS

К слову, ранее Оксана говорила, что не понимает причин их неожиданного развода, случившегося в разгар ожидания первенца. По признаниям модели, о разрыве она узнала только из заголовков в прессе. «Я неоднократно пыталась связаться с мужем и его родными, чтобы разобраться, что произошло. Но мне так и не удалось выйти с ними на связь», — делилась манекенщица.