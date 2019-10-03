Дмитрий Шепелев недоволен своей работой на Первом канале

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов перед началом вручения премии «ТЭФИ — 2019» в категории «Дневной эфир». Видеозапись доступна на YouTube-канале «Вокруг ТВ».

Я мечтаю о том, чтобы снова вернуться в развлекательное телевидение, но мне никто не дает. Не знаю почему. Надо спросить у моего руководителя. Я бы хотел,

— сказал Дмитрий Шепелев.

Он добавил, что рожден для работы на развлекательном ТВ, а работа в передаче «На самом деле» не для него.

Когда журналистка спросила, не планирует ли он переходить на YouTube, Шепелев ответил: «Все впереди!» Он также поиронизировал над тем, что оказался в одной номинации с шоу «Дом 2» и «другими народными героями».

Программа Шепелева «На самом деле» была номинирована в категории «Реалити-шоу». Победу в номинации одержал проект телеканала «ТВ-3» под названием «Последний герой. Актеры против экстрасенсов».

Шепелев начал вести «На самом деле» в 2017 году. Шоу посвящено проблемам в семейных отношениях, но отдельные выпуски могут касаться актуальных политических событий. Героев программ проверяют на детекторе лжи, после чего выносят вердикт, кто из них врет, а кто говорит правду.