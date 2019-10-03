В желудке мертвого аллигатора нашли выброшенные туристами деньги

Аллигатор жил в зоопарке с 1965 года и умер в возрасте 54 лет.

Первые два десятилетия посетители могли видеть его только через стеклянный экран. Но в 1989 году на территории открыли пруд, и с тех пор гости зоопарка могли наблюдать за животным с моста.

Посетители часто бросали монеты в пруд с аллигатором, несмотря на знак, запрещающий это делать. Традиция кидать мелочь в искусственные водоемы и фонтаны популярна у японцев: считается, что это приносит удачу и способствует исполнению желаний. По всей видимости, крокодил в течение десятилетий глотал эти монеты.

Аллигаторы имеют привычку глотать мелкие камешки, чтобы упростить процесс пищеварения. Вероятно, старая рептилия заглатывала монеты вместе с камнями.