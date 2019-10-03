Фото: как выглядит старшая сестра Ксении Собчак - Мария Собчак

Однако известно, что первую жену звали Нонной Годзюк, и вместе пара просуществовала аж 21 год (с 1959 по 1980 г.г.). В браке родилась девочка - Мария Собчак.

Потом у Анатолия случилась вторая любовь - избранницей стала Людмила Нарусова, она же - мать Ксении Собчак. Второй брак продлился почти столько же - 20 лет, до самой кончины главы семейства. Мария старше Ксюши на 16 лет. Сейчас сестры не общаются - впрочем, они никогда не общались друг с другом. И виной этому даже не разница в возрасте и пресловутое отсутствие общих интересов, нет. Все дело в том, что когда в жизнь политика ворвалась Нарусова, она в силу глупой женской ревности запретила общение со старшей дочерью. Как говорит Ксения, "в моем детстве Маши не было".

А Мария Собчак, вероятно, осталась обижена на всю жизнь - она не хочет общаться со своей младшей сестрой, заявляя, что та позорит имя отца. Раньше фамилия Собчак ассоциировалась с политикой, сейчас же - со скандалами, различными шоу и прочей неинтеллигентной ерундой.

Мария долгое время даже другую фамилию носила - Петрова. Лишь бы только никто не догадался, что она - сестра Ксюши Собчак.

Маша Собчак когда-то жила в Турции: там она встретила свою любовь, но по каким-то причинам, будучи беременной, сбежала от мужа и вернулась в Россию - в Петербург. Родила сына, назвала его Глебом. Он, также как и мать, является юристом.

А у Ксюши, кстати, напряженные отношения не только со старшей сестрой, но и с собственной матерью. Собчак заявляет, что ее детство было наполнено материнским деспотизмом - настолько Нарусова была принципиальной, несгибаемой и часто просто суровой женщиной.