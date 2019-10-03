Крик души читателя: «Не покупайте туры в Ригу, этот город стал главным разочарованием для нас»

Мы планировали посетить Латвию еще с ноября прошлого года, но прошлая наша попытка добраться до Риги не увенчалась успехом. Стартовав в пятницу после работы, мы на 2 часа застряли в пробке на КАДе, тем ноябрьским вечером погода была не ахти, и быстро стемнело, так что мы решили отложить наше путешествие до лучших времен. И вот, в мае этого года, мы-таки доехали до Риги! Не без трудностей, конечно, хотя теперь они были больше связаны с прохождением границ (кому интересно, может почитать об особенностях пропускного пункта Россия-Латвия здесь).

Приехали мы уже под вечер, весь день промаявшись в дороге и на границах, и сразу же пошли гулять: обошли Старый город, Ратушную площадь и парк Кронвальда, где встретили забавную русскоговорящую женщину, которая украшала памятники букетиками цветов. Она провела нам бесплатную экскурсию по парку, рассказала, что изменилось в Риге за время ее жизни там, посоветовала, что нам посмотреть в городе.

На следующий день мы решили встать пораньше, чтобы успеть обойти все знаковые места города до конца дня, только вот незадача — эти знаковые места закончились намного раньше, чем наступил вечер. За 3 часа мы обошли весь центр, поднялись на смотровую башню, наткнулись на несколько русскоязычных экскурсий, послушали рассказы о достопримечательностях абсолютно бесплатно. Ииии...туристическая Рига просто закончилась... На часах 12 часов дня, впереди еще одна ночь в отеле, а мы все посмотрели, хоть возвращайся сразу в Петербург.

Итого бюджет поездки на двоих из Санкт-Петербурга:

✓бензин — 30 евро (повезло им, что заправлялись в России - Прим.ред.).

✓ 2 ночи в двухместном номере в гостевом доме — 54 евро (в отеле 4 звезды в это время 1 ночь столько стоит).

✓ экскурсии и обзорная прогулка по городу — бесплатно

✓ дешево и вкусно поесть в Риге можно в бистро-ресторанах Lido. Тут стоимость обеда зависит и от ваших вкусов и от объема желудка.