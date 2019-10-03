Тайна, покрытая мраком: зачем десятки таллиннцев соберутся в клубе Hall?

Слоу-рэйв или соматик техно — это футуристическая часть новой волны психоделического движения, на широкой основе представляющая постгуманистическое отношение к жизни и проявляющаяся не только собственно в музыке, но и в инсталлятивной и визуальной эстетике, а также, например, в развитии программного обеспечения. Движение подняло голову в начале этого года в России, в андеграундных клубах Санкт-Петербурга. Первопроходцами этого движения были «Царица Логики» и Вова PCP (Perforated Cerebral Party).

Соматик техно — берущая свое начало от человеческого тела электронная музыка, чей темп замедлен до 90 ударов в минуту, что должно благоприятствовать впадению в состояние транса. Движение все это время распространялось в интернете и обросло преданными фанатами и вдохновленными исполнителями по всему миру. Все они сосредоточились под эгидой сообщества Somatik Sound System.

Kаждый год в Санкт-Петербурге устраивается праздник слоу-рэйва под названием Somatik fest, хотя масштабные слоу-рэйв-вечеринки регулярно проводятся и во многих других крупных городах Европы. В Эстонии праздник слоу-рэйва состоится впервые.

Вот список выступающих:

Perforated Cerebral Party (RU)

https://www.youtube.com/watch?v=GAdhAfeODdI&t=896s

Primary substance (RU)

https://www.youtube.com/watch?v=YEXDBUcz-_8

Aedem (RU)

https://www.youtube.com/watch?v=NeQkIHR6CoI

Doqta (RU)

https://www.youtube.com/watch?v=pECEbSE-gZU