Чт, 3.10.2019
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  • Тайна, покрытая мраком: зачем десятки таллиннцев соберутся в клубе Hall?

Тайна, покрытая мраком: зачем десятки таллиннцев соберутся в клубе Hall?

ФОТО: Промо

В пятницу, 4-го октября, в клубе Hall состоится праздник психоделической электронной музыки Kasaganaan, в рамках которого выступят ведущие слоу-рэйв артисты из Санкт-Петербурга и Аргентины.

Слоу-рэйв или соматик техно — это футуристическая часть новой волны психоделического движения, на широкой основе представляющая постгуманистическое отношение к жизни и проявляющаяся не только собственно в музыке, но и в инсталлятивной и визуальной эстетике, а также, например, в развитии программного обеспечения. Движение подняло голову в начале этого года в России, в андеграундных клубах Санкт-Петербурга. Первопроходцами этого движения были «Царица Логики» и Вова PCP (Perforated Cerebral Party).

Соматик техно — берущая свое начало от человеческого тела электронная музыка, чей темп замедлен до 90 ударов в минуту, что должно благоприятствовать впадению в состояние транса. Движение все это время распространялось в интернете и обросло преданными фанатами и вдохновленными исполнителями по всему миру. Все они сосредоточились под эгидой сообщества Somatik Sound System.

Kаждый год в Санкт-Петербурге устраивается праздник слоу-рэйва под названием Somatik fest, хотя масштабные слоу-рэйв-вечеринки регулярно проводятся и во многих других крупных городах Европы. В Эстонии праздник слоу-рэйва состоится впервые.

Вот список выступающих: 

Perforated Cerebral Party (RU)

https://www.youtube.com/watch?v=GAdhAfeODdI&t=896s

Primary substance (RU)

https://www.youtube.com/watch?v=YEXDBUcz-_8

Aedem (RU)

https://www.youtube.com/watch?v=NeQkIHR6CoI

Doqta (RU)

https://www.youtube.com/watch?v=pECEbSE-gZU  

Ale Castro (AR)

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