Видео: Волочкова прикрыла свои прелести самодельным веником из кленовых листочков

Сезон отпусков с обязательными фото в бикини и без подошел в концу и Анастасия Волочкова обратилась к другим проверенным способам привлекать внимание публики — к пикантным снимкам и видео из бани. Как известно, королева шпагатов — большая любительница попариться, а потом окунуться в ледяную купель, причем обязательно голой.
О своих развлечениях танцовщица не забывает докладывать публике. В очередном таком ролике Волочкова покрасовалась перед камерой полностью обнаженной в бочке с водой, стыдливо прикрыв свои прелести самодельными вениками из кленовых листочков. По словам Насти, вода в купели становится с каждым днем все холоднее, а оригинальные веники она сделала сама, чтобы привнести в процесс элемент красоты.
Подписчики экс-балерины Большого театра, однако, отметили, что звезда вновь довольно странно выглядела на видео. Волочкова говорила слишком экзальтированно и восторженно, а ее глаза казались стеклянными, как будто бы танцовщица перед баней позволила себе выпить лишнего.
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Осенние краски вчерашней ледяной купели.🌺 Холодная вода крайне необходима мне для поддержания бодрости и тонуса мышц.💨 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #дом
«Пьяная вишня в купели»; «А глазки-то пьяненькие»; «Настя, ну когда же вы поумнеете? Посмотрите на себя со стороны объективно. Ну нельзя же так...»; «Хорошо хоть походы в туалет не транслирует»; « Опять купеееееель, ну сколько можно, Настя?» — возмутились интернет-пользователи.
Известно, что Волочкову постоянно подозревают в злоупотреблении спиртным. Говорят, артистка балуется алкоголем не только в свободное от работы время, но может прийти пьяной даже на интервью.