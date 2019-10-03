Видео: Волочкова прикрыла свои прелести самодельным веником из кленовых листочков

Сезон отпусков с обязательными фото в бикини и без подошел в концу и Анастасия Волочкова обратилась к другим проверенным способам привлекать внимание публики — к пикантным снимкам и видео из бани. Как известно, королева шпагатов — большая любительница попариться, а потом окунуться в ледяную купель, причем обязательно голой.

О своих развлечениях танцовщица не забывает докладывать публике. В очередном таком ролике Волочкова покрасовалась перед камерой полностью обнаженной в бочке с водой, стыдливо прикрыв свои прелести самодельными вениками из кленовых листочков. По словам Насти, вода в купели становится с каждым днем все холоднее, а оригинальные веники она сделала сама, чтобы привнести в процесс элемент красоты.

Подписчики экс-балерины Большого театра, однако, отметили, что звезда вновь довольно странно выглядела на видео. Волочкова говорила слишком экзальтированно и восторженно, а ее глаза казались стеклянными, как будто бы танцовщица перед баней позволила себе выпить лишнего.

«Пьяная вишня в купели»; «А глазки-то пьяненькие»; «Настя, ну когда же вы поумнеете? Посмотрите на себя со стороны объективно. Ну нельзя же так...»; «Хорошо хоть походы в туалет не транслирует»; « Опять купеееееель, ну сколько можно, Настя?» — возмутились интернет-пользователи.