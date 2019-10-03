Входите, дверь открыта! Ого, что это за шокирующая выставка будет в Таллинне?

Название выставки позаимствовано из легендарного эстонского телесериала «Ынне 13» − это была любимая фраза сапожника Йоханнеса, веселого и мудрого человека, который таким образом приветствовал всех, кто к нему приходил. В наши дни, спустя многие годы после того, как телесериал уже стал классикой и вошёл в Золотой фонд, такое доверие к незнакомым людям весьма актуально и эти слова звучат как политическая заявление, несомненно заслуживая того, чтобы о них помнили. В контексте новой выставки в KUMU эта фраза весьма абсурдна, и выглядит как приглашение в «королевство кривых зеркал», где будничные события или личные впечатления обобщаются и преподносятся как неврозы и болевые точки современности.

ФОТО: Kumu

Мэри Рейд Келли & Патрик Келли. Плеть Диониса. 2015. Кадр из видео. С разрешения художников и Галереи Пилар Корриас

Выставка объединяет трёх художников, которые, работая с разными медиями и в совершенно различной эстетике, всё же говорят на одном художественном языке. Практики Эдит Карлсон, Эвы Мустонен и Мэри Рейд Келли в широком смысле можно охарактеризовать, как нарративное искусство, использующее в качестве метода фикцию. В произведениях это выражается в виде аллегоричных, автобиографических и мифологичных повествований, а также в виде человеческих характеров, предметов и драматичных событий. Другими словами, все три художницы по сути своей и художественному типу являются расказчицами, использующими как слово, так и визуальные образы, и зачастую – их комбинации.

ФОТО: Kumu

Выставка, объединяющая известные произведения и новое творчество художников, разворачивается перед зрителем словно сборник рассказов, едва связанных между собой. Все истории постепенно раскрываются и становятся понятными благодаря четырём ключевым понятиям, обыгрывающим идеи открытости, проникновения или границ. Таковыми стали стали понятия «чудовище», «тело», «дом» и «взрыв».

Выставку сопровождают программы для публики:

17.10, в 18.00 – экскурсия в сопровождении куратора, Трийн Тульгисте

19.10, в 14.00 – экскурсия на русском языке

Куратор: Трийн Тульгисте

Оформление выставки: Артур Арула

Графический дизайн: Туули Ауле

Выставка открыта до 29 марта 2020 г.

Поддержка: Eesti Kultuurkapital, Vaibaparadiis