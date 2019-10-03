«У него больное сердце. Не мог стоять, руки тряслись»: сотрудница аптеки о состоянии Михаила Боярского

Несмотря на почтенный возраст, 69-летний Михаил Боярский продолжает активную творческую жизнь. Артист неоднократно признавался, что работа помогает ему держаться в тонусе и забыть о проблемах. Однако в последнее время о самочувствии звезды ходят тревожные слухи.

2 октября фармацевт одной из аптек Санкт-Петербурга рассказала о том, что Михаил Сергеевич заезжал к ним за медикаментами еще 30 сентября. Тогда, по словам сотрудницы, он выглядел неважно. Боярский с трудом передвигался и жаловался на проблемы с сердцем.

Он был в плохом состоянии, у него, наверное, больное сердце. Не смог даже стоять, сидел, у него тряслись руки. Купил сердечный препарат, средство, понижающее пульс, а также свое постоянное лекарство,

— рассказала сотрудница аптеки.

Напомним, что 1 октября Боярский оказался в эпицентре громкого скандала. Актер припарковался прямо на встречной полосе. Когда же журналисты попытались выяснить причины такого поведения, артист нагрубил им. Однако сотрудница аптеки, в которой Михаил Сергеевич регулярно покупает медикаменты, уверена, что причиной могло стать плохое самочувствие звезды.

Вчера передавали, что идет магнитная буря, очень плохо себя чувствуют люди даже здоровые. Возможно, он припарковался, потому что ему просто нужно было принять лекарство,

— подчеркнула фармацевт.

Сейчас ГИБДД Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с инцидентом. Сам Боярский утверждал, что 1 октября находился на даче за пределами города, поэтому не мог совершить правонарушение.