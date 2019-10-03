Русская Кардашян показала провокационное видео

Сексуальная красотка демонстрирует пышные формы, поглаживая себя. А на снимке брюнетка позирует в раздельном купальнике, слегка прикрывшись халатом.

Большинство пользователей сочли, что халат в данном случае лишний, передает Пятый канал. "Бомба!", "Не девушка, а мечта", "Грудь огонь!", — высказались подписчики Анастасии Квитко.