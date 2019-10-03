Чт, 3.10.2019
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Русская Кардашян показала провокационное видео

Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

Модель поделилась с поклонниками в Инстаграм провокационными кадрами. На видео и фото Анастасия Квитко предстала в купальниках, пишут Дни.ру.

Сексуальная красотка демонстрирует пышные формы, поглаживая себя. А на снимке брюнетка позирует в раздельном купальнике, слегка прикрывшись халатом.

Большинство пользователей сочли, что халат в данном случае лишний, передает Пятый канал. "Бомба!", "Не девушка, а мечта", "Грудь огонь!", — высказались подписчики Анастасии Квитко.

Между тем, ранее поклонников русской Кардашьян озадачило, что модель несколько дней подряд не меняет локацию для фотосессий.

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