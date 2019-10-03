Сестры-близнецы из России стали мужчинами и рассказали о женитьбе

Сестры рассказали, что хотели стать мальчиками с четырехлетнего возраста. На смену пола они решились только через 30 лет. К тому времени обе были замужем и воспитывали детей. Одна из сестер призналась, что после рождения ребенка у нее началась депрессия, она пыталась покончить с собой.

Для того чтобы осуществить смену пола, сестрам пришлось ехать в Москву. Одна из них рассказала, что начала принимать гормоны еще в браке. Когда они с мужем пришли разводиться в ЗАГС, она уже выглядела как мужчина.

Когда мужчине удалось завершить смену пола и поменять документы на мужские, его сыну исполнилось семь лет, а дочке — три года. Их отец тяжело заболел и вскоре умер. Мужчина рассказал, что детям было непросто перестроиться из-за резкой потери отца и смены облика мамы.

Три года назад россиянин женился, у его избранницы четверо детей. Его собственные дети называют его папой, а его новая жена стала для них мамой. Он признался, что теперь по-настоящему счастлив.

Врач-психиатр Александр Звездин рассказал изданию, что в случае ставших мужчинами сестер речь идет об истинной транссексуальности. На это состояние не может повлиять воспитание или среда. По его словам, единственный выход для таких людей — смена пола. Для проведения трансгендерного перехода им нужно проходить специальную комиссию.