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  • Полоса препятствий на пути в Stockmann: улица около гостиницы "Олимпия" оказалась под водой

Полоса препятствий на пути в Stockmann: улица около гостиницы "Олимпия" оказалась под водой
Доброе утро!

Утром в четверг, 3 октября, пешеходы и водители столкнулись с неожиданным препятствием на улице около отеля "Олимпия" — часть дороги оказалась залита водой...

Сегодня утром, в девятом часу утра улицу затопило водой, которая через какое-то время начала стекать в сторону торгового центра Stockmann. Пешеходам же приходилось обходить место затопления или, не щадя обуви, идти прямо по огромной луже. Вода еще некоторое время продолжала прибывать: источник находился прямо на тротуаре рядом со зданием отеля. 

Сотрудники отеля отметили место аварии оранжевыми конусами. Скоро на место подъехала аварийная бригада Tallinna Vesi. 

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