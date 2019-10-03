Полоса препятствий на пути в Stockmann: улица около гостиницы "Олимпия" оказалась под водой

Сегодня утром, в девятом часу утра улицу затопило водой, которая через какое-то время начала стекать в сторону торгового центра Stockmann. Пешеходам же приходилось обходить место затопления или, не щадя обуви, идти прямо по огромной луже. Вода еще некоторое время продолжала прибывать: источник находился прямо на тротуаре рядом со зданием отеля.