В Таллинне выступит иллюзионист и музыкант Джоти «Сверхъестественный»

12 октября в Таллинне с новой шоу программой и представлением музыкального альбома выступит путешественник, иллюзионист и музыкант Джоти «Сверхъестественный».
26 лет назад уроженец Франции Кристиан «Джоти» Варэ, оставив карьеру ученого-вирусолога, посвятил себя изучению возможностей человеческого тела и поиску физической и духовной гармонии. Джоти, кроме того, уникальный музыкант, который объединяет в своих шоу звучание этнических духовых и струнных инструментов разных стран мира с авторскими иллюзиями в гипнотическое путешествие. Джоти создал на основе своих иллюзий уникальное в мире шоу – «Чудо баланса» с элементами акробатики и жонглирования.
Кристиан родился в Париже, но живёт и дышит Индией, где он получил своё второе имя – «Джоти», что в переводе с древнего Санскрита означает «Божественный свет»,
30 лет назад он привёз искусство баланса с хрустальными сферами с Южно-Американского континента в Европу. В мире он также известен и как мульти-инструменталист. Кристиан играет на флейте, ситаре, диджериду и африканской перкуссии. В качестве музыканта стал более известен, начав выступать с флейтистом Ави Адором и ансамблем Кабако.