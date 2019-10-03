В Таллинне выступит иллюзионист и музыкант Джоти «Сверхъестественный»

26 лет назад уроженец Франции Кристиан «Джоти» Варэ, оставив карьеру ученого-вирусолога, посвятил себя изучению возможностей человеческого тела и поиску физической и духовной гармонии. Джоти, кроме того, уникальный музыкант, который объединяет в своих шоу звучание этнических духовых и струнных инструментов разных стран мира с авторскими иллюзиями в гипнотическое путешествие. Джоти создал на основе своих иллюзий уникальное в мире шоу – «Чудо баланса» с элементами акробатики и жонглирования.

Кристиан родился в Париже, но живёт и дышит Индией, где он получил своё второе имя – «Джоти», что в переводе с древнего Санскрита означает «Божественный свет»,