Чт, 3.10.2019
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  • Когда даже одежда не скрывает выдающиеся формы: эстонская красотка взбудоражила Сеть снимком в лосинах

Когда даже одежда не скрывает выдающиеся формы: эстонская красотка взбудоражила Сеть снимком в лосинах

Paljas Porgand

ФОТО: Instagram

Эстонская фитнес-модель и блогер Мэрилин Таймре, больше известная под псевдонимом Paljas Porgand, поделилась в микроблоге в Instagram снимком, очевидно, сделанным после тренировки в зале. 

Тренировки — неотъемлемая часть жизни звезды социальных сетей. Если верить Instagram Мэрилин, ни один день без посещения зала не обходится. В своем блоге она откровенно рассказывает своим подписчикам о всех, иногда даже очень интимных подробностях своей жизни. Так, например, после операции по увеличению груди, девушка без утайки поведала обо всех плюсах и минусах операции, не став делать из этого большой тайны. 

Несколько дней назад в своем блоге она также поделилась снимком, сделанным со спины, который не позволил поклонникам пройти мимо него. По очевидной причине...

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