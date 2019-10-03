Когда даже одежда не скрывает выдающиеся формы: эстонская красотка взбудоражила Сеть снимком в лосинах

Тренировки — неотъемлемая часть жизни звезды социальных сетей. Если верить Instagram Мэрилин, ни один день без посещения зала не обходится. В своем блоге она откровенно рассказывает своим подписчикам о всех, иногда даже очень интимных подробностях своей жизни. Так, например, после операции по увеличению груди, девушка без утайки поведала обо всех плюсах и минусах операции, не став делать из этого большой тайны.