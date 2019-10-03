Фольга на голое тело: невероятное платье Кайли Дженнер взбудоражило Сеть

«Я бы просто взбесилась, если бы кто-то пришел в таком наряде на мою свадьбу», «Крайне неуважительно по отношению к невесте», «Если бы какая-то гостья на моей свадьбе решила бы повторить образ Кайли, то была бы любезно выпровождена оттуда с пятном от красного вина спереди» — писали в комментариях. А кто-то считал, что Дженнер, которая теперь одинока, пытается таким образом привлечь к себе внимание.