Чт, 3.10.2019
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Интимная поза возлюбленных в самолете шокировала Сеть: смотри фото!

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Салон самолета. Фото иллюстративное.

ФОТО: Leung Cho Pan / PantherMedia / Leung Cho Pan

В Instagram-аккаунте @passengershaming, где пользователи сети высмеивают поведение пассажиров самолетов, появилось фото пары в довольно интимной позе. 

Снимок появился в социальных сетях еще весной 2019 года, однако издание Daily Star обратило внимание на него только сейчас.

На опубликованном в сообществе снимке видно, как мужчина в синей футболке сидит в кресле самолета в экономклассе и держит руки на подлокотниках. Под его правой рукой разместилась голая нога женщины, которая сидела в следующем ряду.

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