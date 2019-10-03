Интимная поза возлюбленных в самолете шокировала Сеть: смотри фото!

Снимок появился в социальных сетях еще весной 2019 года, однако издание Daily Star обратило внимание на него только сейчас.

На опубликованном в сообществе снимке видно, как мужчина в синей футболке сидит в кресле самолета в экономклассе и держит руки на подлокотниках. Под его правой рукой разместилась голая нога женщины, которая сидела в следующем ряду.