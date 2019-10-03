Чт, 3.10.2019
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Леди Гага поставила фанатов в тупик названием нового альбома

Lady Gaga

ФОТО: Jennifer Graylock / PA Wire/PA Images

Популярная американская певица Леди Гага решила обрадовать фанатов и рассказать им о своем будущем новом альбоме и его названии, однако после её слов ясности во всем этом стало еще меньше.

Она написала в Twitter, что планирует назвать свою следующую пластинку "Адель" (ADELE), однако что именно ее подтолкнуло к этому и кому вообще посвящается это название, певица не уточнила.

Фанаты певицы в комментариях разделились на два лагеря: одни выразили уверенность, что таким образом Гага пошутила, и поддержали ее порцией шуточных мемов.

Другие же сразу определили, что название наверняка связано с другой популярной исполнительницей из Великобритании, выступающей под псевдонимом Адель.

Кто-то даже предположил, что таким образом певица намекает на совместный трек с британкой, однако хоть сколько-нибудь реального подтверждения этому не нашлось, ведь раньше они вместе были только на фото с вечеринок и никогда не работали вместе.

В любом случае сама исполнительница развивать мысль и каким-либо образом комментировать это не стала. Остается только надеяться, что фанаты смогут уловить высший смысл названия альбома уже после его выхода.

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