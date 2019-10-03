Леди Гага поставила фанатов в тупик названием нового альбома

Она написала в Twitter, что планирует назвать свою следующую пластинку "Адель" (ADELE), однако что именно ее подтолкнуло к этому и кому вообще посвящается это название, певица не уточнила.

Фанаты певицы в комментариях разделились на два лагеря: одни выразили уверенность, что таким образом Гага пошутила, и поддержали ее порцией шуточных мемов.

Другие же сразу определили, что название наверняка связано с другой популярной исполнительницей из Великобритании, выступающей под псевдонимом Адель.

Кто-то даже предположил, что таким образом певица намекает на совместный трек с британкой, однако хоть сколько-нибудь реального подтверждения этому не нашлось, ведь раньше они вместе были только на фото с вечеринок и никогда не работали вместе.