Чт, 3.10.2019
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  • Игроман погиб во сне из-за мобильного телефона

Игроман погиб во сне из-за мобильного телефона

Телефон. Фото иллюстративное.

ФОТО: Krisana Antharith / PantherMedia / Krisana Antharith

25-летний Састра Моин проводил время в многопользовательских онлайн-играх, лежа на матрасе в своей комнате.

Житель провинции Чонбури, Таиланд, очень сильно любил играть перед сном в игры на своём смартфоне, поскольку так он быстрее засыпал, однако эта привычка в конечном итоге стоила ему жизни. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

Установлено, что 25-летний Састра Моин вечером 27 сентября как обычно проводил время в многопользовательских онлайн-играх, лежа на матрасе. Причем делал это таец сразу с нескольких устройств.

Точная последовательность событий восстановлению не подлежит ввиду отсутствия свидетелей, но, по версии следствия, когда мужчина уснул, стоявшие на зарядке гаджеты сыграли с ним злую шутку и он получил удар током.

Его тело утром обнаружила родная тетя, которая сразу же отключила электричество во всем доме и вызвала полицию. Она же рассказала правоохранителям, что, когда она нашла тело, его рука лежала рядом со штепселем.

Полицейские не нашли в жилище мужчины следов взлома, как и признаков насильственной смерти на его теле, и заключили, что смерть наступила в результате удара током.

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