Чем сейчас занимается знаменитая Верка Сердючка

Ровно 30 лет назад в театральной студии «Гротеск» города Полтава был задуман персонаж Верки Сердючки. Верка грудью прошибла себе дорогу на большую сцену. Но где же теперь ее создатель? Об этом рассказывает Rambler.ru.
Идея была туманной, провокационной, но выстрелила. И Андрею Данилко с тех пор пришлось стать, как говорится, заложником одной роли. Начиналось все с пары этюдов на любительской сцене. Буквально через пару лет Верку знали все обладатели видеомагнитофонов — выступления записывались на камеру и многократно переписывались.
Потом ее заметили организаторы концертов, а в 1997 грудастая крикливая проводница с триумфом появилась на телевидении, где было организовано уже теперь ее личное «СВ-шоу».
Верка принимала гостей в стилизованной под спальный вагон студии. Интервью проходили в юмористической обстановке — нечто похожее спустя двадцать лет происходит в передаче «Вечерний Ургант».
За годы существования шоу там побывало немало знаменитостей
4,5 года шоу с неизменным успехом шло на нескольких каналах России и Украины. Его гостями становились самые яркие звезды сцены и кино.
Под одним пледом с Веркой не погнушались оказаться Людмила Гурченко, Александр Розенбаум, Борис Моисеев, Любовь Полищук, Михаил Пуговкин и даже король эстрады Филипп Киркоров.
Ни одна известная личность не обходится без скандала
В 2005 году слава Верки достигла апогея. В редком клубе не выступал двойник Верки! Характерный макияж и одежда, а также узнаваемый стиль в движениях и говоре позволяли двойникам успешно собирать наличные вместо самого Андрея.
Дошло до того, что Данилко подал в суд против наиболее обнаглевших нахлебников. «Я бы всех двойников поставил в шеренгу и расстрелял!» — ярился тогда актер.
А потом был триумф на «Евровидении-2007». Второе место, доставшееся фрик-исполнителю — это серьезное достижение. Но из-за этого же выступления случился скандал, в результате которого Данилко запретили выступать на территории России.
Но на Родине Андрей оставался очень популярен
Все его время было расписано по минутам, альбомы разлетались как горячие пирожки. К популярности травести-исполнителя со скрипучим голосом, пошловатыми текстами и гоп-ца-ца вместо музыки ревновали самые серьезные звезды эстрады.
Но время шло, и Данилко просто устал от образа Сердючки. Из-за него он не мог реализоваться ни как актер, ни как музыкант. А между тем, Данилко пишет неплохую музыку. Его инструментальный альбом «После тебя» имел достаточно большой успех, хоть с успехом Верки ему не сравниться.
Пришло время и звезду простили
Несмотря на приобретенные во время «Евровидения» неприятности с выступлениями на территории России, со временем отношения наладились и любимую народом Верку стали приглашать на съемки различных шоу.
Вошедшие в моду новогодние мюзиклы не обходились без Сердючки. А апогеем актерской карьеры Андрея Данилко стало участие в съемках фильма «Шпион» вместе с Джейсоном Стейтемом и Джудом Лоу.
Конец карьеры Верки Сердючки
К 2018 году актера явно тяготил образ Сердючки. И в июле он объявил о том, что Верка уходит со сцены. И вроде бы уже состоялись прощальные гастроли, но актера вновь уговорили выступить в Харькове на концерте ко дню города.
Скорее всего, подобные разовые выступления все же будут повторяться время от времени — слишком уж любят Верку Сердючку в народе, а потому проводница еще не раз тряхнет стариной.
Куда же пропал Андрей Данилко?
А никуда не пропал! Просто он пытается реализовать себя в иных ипостасях. И раз уж Андрея не видят в другой роли, кроме как в роли Верки, он просто ушел на телевидение, но уже без макияжа и накладной груди.
Теперь Андрей сам отбирает номера на «Евровидение», где когда-то чуть не победил. А с 2016 года еще и является бессменным членом жюри в проекте «Х-Фактор», где в ходе публичного прослушивания пытаются зажечь новых звезд, пришедших практически с улицы.
Может быть, Верки Сердючки и стало меньше на телевидении. Но на свадьбах, вечеринках и корпоративах очень часто можно услышать «гоп-гоп-гоп!» в исполнении пошлой, несуразной, аляповатой хамки, которую так любят среди простого народа.