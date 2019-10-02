Ср, 2.10.2019
Известные балерины, танцовщицы и спортсменки обнажились для выставки актера Александра Ивашкевича СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Том Круз ошарашил пассажиров киевского метро

Том Круз ошарашил пассажиров киевского метро

Том Круз.

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM / MAVRIXONLINE.COM

Голливудский актер Том Круз посетил Украину. Вечером 30 сентября очевидцы заметили американца в киевском метро, сообщает 24tv.ua.

О том, что всемирно известный актер приехал в Киев, официально подтвердили и в столичном метро.

Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер,

– отметили в Киевском метрополитене.

57-летнего актера заметили на станции «Золотые ворота» около 10 часов вечера. Он был с охраной и в сопровождении ближайшего советника Президента Украины Владимира Зеленского — Андрея Ермака.

По словам очевидцев, охранники запрещали снимать Круза и подходить к нему. Однако, прохожим все же удалось сделать несколько фотографий на фоне с актером.

Официальная причина приезда Тома Круза в Украину неизвестна. Тем не менее, некоторые очевидцы рассказывают, что актер обсуждал с командой локации для съемок.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ