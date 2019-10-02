Названа привычка, мешавшая Фредди Меркьюри в его интимной жизни

В книге приводятся слова музыканта о том, что однажды, когда он жил с Мэри, он проснулся ночью из-за того, что к нему пришло вдохновение. По его словам, было необходимо немедленно записать новую песню, иначе она просто ушла бы. Для этого музыкант встал и пододвинул пианино.

Музыкант рассказал, что Мэри Остин не желала с этим мириться. Однако Меркьюри не мог ничего поделать, если вдруг к нему где угодно приходило вдохновение.

"В ванной, например. Это, безусловно, портит мою интимную жизнь", — приводятся его слова.

Солист Queen был в отношениях с Мэри Остин до декабря 1976-го, пока не стало известно о его нетрадиционной ориентации. Но даже несмотря на это он называл ее любовью всей его жизни, собирался взять в жены и посвятил женщине один из хитов Love of My Life.