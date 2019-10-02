Опубликовано видео с Натальей Бочкаревой, где она отказывается от медосвидетельствования

На этих кадрах сотрудник правоохранительных органов разъясняет звезде сериалов причину задержания и рассказывает о праве не свидетельствовать против себя. Кроме того, полицейский в присутствии понятых предложил актрисе пройти медосвидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков в крови.

Бочкарёва от процедуры отказалась, что по действующему российскому законодательству карается очень строго: автомобилист рискует не только получить гигантский штраф, но и остаться без водительских прав на продолжительный срок независимо от того, верны ли были подозрения инспектора.

Напомним, первая информация о задержании Натальи Бочкарёвой с кокаином появилась ещё на прошлой неделе, однако актриса опровергла эту информацию. Несмотря на подтверждение МВД России и появление в Сети видео, артистка продолжает всё отрицать. Но при этом она заявила, что в одной серии не снимается и продолжение следует.