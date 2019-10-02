Оксана Акиньшина впервые показала лицо младшей дочери

Иногда мне присылают проект на 70 съемочных дней. Я не могу себе такого позволить и не то чтобы сильно от этого страдаю, — объясняла тогда звезда. — Может быть, когда мои дети станут постарше, я буду больше работать. Но сейчас не могу исчезнуть из дома на три с половиной месяца. И не могу три с половиной месяца не видеть полуторагодовалого ребенка. На 15 съемочных дней у меня еще получается уехать и чувствовать себя хорошо, но в более длительные поездки я стараюсь брать детей с собой. Я все равно с ними! У меня и жизни-то другой особенно нет: я либо на съемках, либо дома.