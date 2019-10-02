Оксана Акиньшина впервые показала лицо младшей дочери

Два года назад звезда фильма «Сестры» Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз, подарив своему возлюбленному, кинопродюсеру Арчилу Геловани, дочь Эмми. Сегодня артистка поделилась фотографией малышки, которую редко показывает публике, пишет Стархит.
32-летняя Оксана Акиньшина предпочитает скрываться от любопытных глаз публики, живя в далекой Швейцарии. Актриса наслаждается радостями материнства, воспитывая троих детей: десятилетнего Филиппа от первого брака, шестилетнего Константина и двухлетнюю Эмми от союза с кинопродюсером. Звезда редко делится с поклонниками семейными кадрами, однако сегодня решила сделать исключение и неожиданно опубликовала совместное фото с дочерью. Причем девочка смотрит прямо в камеру, поэтому поклонники смогли хорошо рассмотреть ее внешность. Ранее Акиньшина показывала девочку только в профиль.
К слову, ради младшей дочурки актрисе пришлось отказаться от ряда творческих предложений.
Иногда мне присылают проект на 70 съемочных дней. Я не могу себе такого позволить и не то чтобы сильно от этого страдаю, — объясняла тогда звезда. — Может быть, когда мои дети станут постарше, я буду больше работать. Но сейчас не могу исчезнуть из дома на три с половиной месяца. И не могу три с половиной месяца не видеть полуторагодовалого ребенка. На 15 съемочных дней у меня еще получается уехать и чувствовать себя хорошо, но в более длительные поездки я стараюсь брать детей с собой. Я все равно с ними! У меня и жизни-то другой особенно нет: я либо на съемках, либо дома.
Впрочем, артистка потихоньку возвращается на экраны. Так, в разговоре с поклонниками она рассказала о предстоящих премьерах со своим участием. По словам Акиньшиной, новые киноработы стоит ждать в апреле и октябре будущего года.
Возможно, во время отсутствия многодетной мамы детьми будет заниматься помощница. Ранее Оксана делилась, что ищет новую няню, так как с прошлой рассталась из-за конфликта.
Недавно у меня чуть не случился сердечный приступ, потому что няня наступила на мою любимую черепаху, которую я привезла из Сирии контрабандой в кармане четыре года назад. Проломила ей панцирь. Я так орала, чуть не убила всех!
— вспоминала Акиньшина.