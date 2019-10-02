Настя Ивлеева задумалась о карьере певицы: «Мужу придется подвинуться»

Телеведущая Настя Ивлеева на днях провела масштабную встречу с фанатами. Звезда YouTube устроила все по высшему разряду: собрала полный зал народу и даже выставила для всеобщего пользования тот самый лифт с автографами звезд, который обычно красуется в ее шоу.
Говорят, часть вечеринки Настя без зазрения совести рекламировала любимого мужа — рэпера Элджея, ставя исключительно его треки. И не забыла признаться преданным поклонникам, что действительно давно уже расписалась с Алексеем Узенюком (настоящее имя музыканта), хоть пышной свадьбы они и не устраивали, однако пополнения в семье звездная пара пока не планирует.
А вот о чем Ивлеева всерьез подумывает, так это о карьере певицы. Фанаты завалили артистку вопросами о том, не хочет ли она запеть. Звезда YouTube отшутилась, что, мол, если начнет выпускать собственные альбомы, у нее есть все шансы собирать большие залы, но в этом случае мужу придется подвинуться. Однако отрицать возможность выхода на сцену в будущем Настя не стала.
Напомним, Ивлеева уже успела рассказать о браке с Элджеем не только фанатам, но и зрителям Первого канала. Телеведущая появилась в вечернем шоу Ивана Урганта, где подтвердила давние слухи о замужестве. Причем, по словам Насти, инициатором брака стал рэпер. Он совершенно неожиданно сделал ей предложение в день ее рождения — 8 марта, и она не стала ему отказывать. Потом парочка по-тихому расписалась, а на торжество собрала только близких родственников.