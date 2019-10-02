Настя Ивлеева задумалась о карьере певицы: «Мужу придется подвинуться»

Телеведущая Настя Ивлеева на днях провела масштабную встречу с фанатами. Звезда YouTube устроила все по высшему разряду: собрала полный зал народу и даже выставила для всеобщего пользования тот самый лифт с автографами звезд, который обычно красуется в ее шоу.

Говорят, часть вечеринки Настя без зазрения совести рекламировала любимого мужа — рэпера Элджея, ставя исключительно его треки. И не забыла признаться преданным поклонникам, что действительно давно уже расписалась с Алексеем Узенюком (настоящее имя музыканта), хоть пышной свадьбы они и не устраивали, однако пополнения в семье звездная пара пока не планирует.

А вот о чем Ивлеева всерьез подумывает, так это о карьере певицы. Фанаты завалили артистку вопросами о том, не хочет ли она запеть. Звезда YouTube отшутилась, что, мол, если начнет выпускать собственные альбомы, у нее есть все шансы собирать большие залы, но в этом случае мужу придется подвинуться. Однако отрицать возможность выхода на сцену в будущем Настя не стала.