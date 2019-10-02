Жутковатое видео того, как в Таллинне учат спасать людские жизни в случае кораблекрушения

На море шторм: туман, сильный дождь и холод, но ни на секунду нельзя забывать о том, что здесь на кону десятки или даже сотни людских жизней. Во время обучения фирмы Reval Safety training в Таллинне всё серьезно. Есть вертолеты, которые поднимают на борт людей. Есть спасательный плот, есть специалист по этим самым плотам, который пополняет свои знания и отрабатывает до автоматизма действия, которые помогут избежать человеческих жертв в случае кораблекрушения.