Жутковатое видео того, как в Таллинне учат спасать людские жизни в случае кораблекрушения
Сотрудники судовых компаний постоянно проходят обучения, где показывают, как спасать людей в случае кораблекрушения в различных погодных условиях. Видео, которое оказалось в распоряжении портала Limon.ee, напоминает реальное ЧП в открытом море, где люди вынуждены бороться за свою жизнь.
На море шторм: туман, сильный дождь и холод, но ни на секунду нельзя забывать о том, что здесь на кону десятки или даже сотни людских жизней. Во время обучения фирмы Reval Safety training в Таллинне всё серьезно. Есть вертолеты, которые поднимают на борт людей. Есть спасательный плот, есть специалист по этим самым плотам, который пополняет свои знания и отрабатывает до автоматизма действия, которые помогут избежать человеческих жертв в случае кораблекрушения.
В ходе курса приобретаются знания и умения по использованию судовых спасательных плотов. Курс предназначен для членов экипажа, которые имеют обязанности по спуску или управлению спасательными плотами в случае оставления судна. Обучение имеет одобрение, согласно международным требованиям, Эстонской Морской Администрации и соответствует требованиям конвенции STCW и типового курса 1.23 Международной Морской Организации (IMO).
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