Видео: девушка забралась в вольер ко льву, его реакция сразила всех

В зоопарке Бронкса (Нью-Йорк, США) девушка залезла в вольер ко льву и стала дразнить опасного хищника. Танцы любительницы экстрима заснял и опубликовал в Instagram пользователь realsobrino. Видео сразу же привлекло к себе внимание общественности.

К счастью, девушка осталась невредимой. Видимо, лев, чье внимание она пыталась привлечь, был ошеломлен такой наглостью. На протяжении всего видео он просто изумленно смотрит на нее, даже не предпринимая попыток напасть. При этом очевидцы, наблюдающие за действом, звучат довольно спокойно, несмотря на вполне реальную угрозу жизни. Автор сначала подумал, что танцы перед львом являются просто выступлением и на самом деле все под контролем, пишет WNBC TV.