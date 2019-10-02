«Самая красивая девочка в мире» выросла: как сейчас выглядит и чем занимается Кристина Пименова

Золотоволосая маленькая красавица с сияющими голубыми глазами стала феноменом социальных сетей. Что уж говорить о том, что модельная карьера Кристины взлетела до небес, ей сразу же предложили контракты несколько брендов. Страничка в «Инстаграме», которую вела мама девочки Гликерия Широкова, обзавелась миллионами подписчиков.

Кристина родилась в семье футболиста Руслана Пименова. Вскоре после фееричного взлёта юная звезда соцсетей вместе с родителями перебралась в США и обосновалась в Калифорнии. Спустя четыре года 13-летняя модель всё ещё учится в американской школе и пытается штурмовать модельный бизнес, снимаясь в рекламных кампаниях брендов сумок и детской одежды.

Пока имя юной модели было на слуху, оно часто шло вровень со скандальными заголовками. Маму Кристины обвиняли в сексуализации своего ребёнка — в её профиле постоянно мелькали фотографии с пляжа, где девочка позирует в купальнике. Кроме того, часто на фотосессиях Кристина демонстрировала отнюдь не детские позы и взгляд, что вызывало негодование у её подписчиков.

Сейчас в Кристине уже трудно узнать ту самую милую девочку с обложек журналов — она стала очень высокой и сильно повзрослела. Страничку в соцсетях девушка, похоже, теперь тоже ведёт сама, однако делится лишь своими рабочими проектами и детскими фото, предпочитая не показывать личную жизнь.