Украинец напал на Джастина Тимберлейка: фото и видео инцидента

На обнародованных папарацци фотографиях можно увидеть, как Седюк держится за ногу Тимберлейка, а охранники звезды пытаются быстро оттащить его от исполнителя. К счастью, Джастин не пострадал.

Отметим, что Виталий Седюк уже не впервые нападает на знаменитостей. За свою "карьеру" он "нападал" на таких звезд, как Джиджи Хадид, Уилла Смита, Адель, Брэдли Купер, Леонардо Ди Каприо, Америку Феррера, Брэда Питта, Ким Кардашян, Сиару, Анну Винтур и Миранду Керр. Один из последних пранков Виктора Седюка состоялся в финале Евровидения-2017 во время выступления Джамалы.