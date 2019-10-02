Ольга Бузова, Сергей Лазарев и Эд Ширан поборются за право спеть главную песню для нового фильма про Джеймса Бонда

Не секрет, что в каждом фильме бондианы, которых скоро будет 25, есть заглавная песня, которую специально пишут самые известные музыканты мира. Скоро мы достоверно узнаем, кто напишет песню к очередному Бонду, а пока букмекеры решили ранжировать исполнителей по степени вероятности. В списке есть и ряд российских музыкантов, пишут «Вести Подмосковья»
Наибольшие шансы спеть главную песню нового «Бонда» имеет рыжий британский гений Эд Ширан, который недавно рассказал, что очень об этом мечтает и даже несколько навязчиво начал предлагать свои услуги в качестве сонграйтера к новому эпизоду. Вероятность того, что выберут именно Ширана, по оценке российских букмекеров, составляет 40%. Также среди главных претендентов находятся британская певица и модель Dua Lipa (ее шансы примерно 20%), а также Сэм Смит, который уже писал песню для эпизода «Спектр» (11%).
В списке претендентов есть и российские звёзды, такие как Сергей Лазарев, Егор Крид, Ольга Бузова и Тима Белорусских, но у них самые низкие шансы. Чуть предпочтительнее они у Лазарева (2%), его в Европе знают по Евровидению. В этом плане он оставил позади даже Бузову (0,5%),
— прокомментировал эксперт информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Артем Слицкий.
Напомним, мировая премьера 25-го эпизода бондианы No Time To Die запланирована на 3 апреля 2020 года.