Ольга Бузова, Сергей Лазарев и Эд Ширан поборются за право спеть главную песню для нового фильма про Джеймса Бонда

Наибольшие шансы спеть главную песню нового «Бонда» имеет рыжий британский гений Эд Ширан, который недавно рассказал, что очень об этом мечтает и даже несколько навязчиво начал предлагать свои услуги в качестве сонграйтера к новому эпизоду. Вероятность того, что выберут именно Ширана, по оценке российских букмекеров, составляет 40%. Также среди главных претендентов находятся британская певица и модель Dua Lipa (ее шансы примерно 20%), а также Сэм Смит, который уже писал песню для эпизода «Спектр» (11%).