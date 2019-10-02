Ивлеева впервые рассказала, как прошла ее свадьба с Элджеем

Накануне Настя Ивлеева приняла участие в съемках передачи «Вечерний Ургант», где и рассказала о своих проектах, а главное — о личной жизни. 28-летняя блогер ответила на несколько вопросов, приоткрыв завесу тайны, что же там было со свадьбой. Как призналась сама Ивлеева, все случилось очень спонтанно и скромненько.

Например, предложение руки и сердца от Элджея оказалось немалым сюрпризом для телеведущей. В этот день, 8 марта, Настя уже отмечала свой день рождения, когда хип-хоп-исполнитель задал тот самый вопрос. Хоть на первом месте у Насти всегда была работа, блогерша согласилась стать его женой.