Ивлеева впервые рассказала, как прошла ее свадьба с Элджеем

В начале сентября на улице фанатов одной из самых милых пар в российском шоу-бизнесе случился праздник: стало известно, что телеведущая и рэпер узаконили свои отношения.
Накануне Настя Ивлеева приняла участие в съемках передачи «Вечерний Ургант», где и рассказала о своих проектах, а главное — о личной жизни. 28-летняя блогер ответила на несколько вопросов, приоткрыв завесу тайны, что же там было со свадьбой. Как призналась сама Ивлеева, все случилось очень спонтанно и скромненько.
Например, предложение руки и сердца от Элджея оказалось немалым сюрпризом для телеведущей. В этот день, 8 марта, Настя уже отмечала свой день рождения, когда хип-хоп-исполнитель задал тот самый вопрос. Хоть на первом месте у Насти всегда была работа, блогерша согласилась стать его женой.
Никакого застолья и пышных платьев на свадьбе не было. Пара просто внезапно решила расписаться, поэтому Настя на пороге загса появилась в спортивных штанах и кроссовках. После этого молодожены потанцевали у машины и отправились домой спать. На торжественном событии присутствовали только родные пары, Настя и Элджей даже друзей пригласить не успели.