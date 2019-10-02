Опять нарушаем! Элегантный образ Меган Маркл вряд ли обрадует королеву
Меган Маркл продолжает демонстрировать свои наряды в королевском туре.
Королевский тур герцогов Сассекских по странам Африки продолжается. В этот раз внимание общественности приковано не только к мероприятиям, которые посещают Меган и Гарри, но и маленькому принцу Арчи, которого родители взяли с собой в поездку. Конечно же, не остаются без внимания и наряды Маркл. Правда, если в прошлый раз модный выбор герцогини поклонники в пух и прах раскритиковали, то новым нарядом Меган фанаты остались довольны.
Так, на днях Маркл посетила Ассоциацию университетов Содружества, где вместе со студентами и профессорами приняла участие в дискуссии за круглым столом. Меган обсудила трудности, с которыми сталкиваются женщины, желающие получить высшее образование.
Для выхода 38-летняя герцогиня выбрала бежевое платье-тренч Banana Republic с поясом на талии и открытыми плечами, что противоречит королевскому этикету.
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